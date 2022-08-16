"موديرنا" ستفتح مصنعا للقاحات الرنا المرسال...في أستراليا

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تعتزم مجموعة "موديرنا" فتح مصنع للقاحات العاملة بالرنا المرسال في ملبورن الأسترالية، في خطوة هي الأولى من نوعها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المشروع سيقام في جامعة موناش، إحدى أكبر الجامعات في البلد، بهدف إنتاج مئة مليون جرعة من اللقاح ضدّ كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى في السنة.



وكان لقاح "سبايكفاكس" من "موديرنا" ضدّ فيروس كورونا من أوّل اللقاحات العاملة بتقنية الرنا المرسال التي جرى تطويرها خلال جائحة كوفيد-19.



وتستخدم هذه اللقاحات التي من الممكن تطويرها بسرعة، جزيئا يساعد الجسم في التعرّف على عامل ممرض مثل كوفيد-19 وصدّه، خلافا للطعوم التقليدية التي تحتوي على جزء صغير من الفيروس أو البكتيريا.



ومن المرتقب البدء بتشييد مصنع "موديرنا" هذه السنة، على أن يتم إنجازه في 2024.



وبالنسبة إلى أستراليا، ليس هذا المشروع مسألة صحة وعلوم فحسب، بل إنها أيضا "مسألة أمن قومي" بعد شحّ اللقاحات الذي عانى منه البلد خلال الجائحة، وفق ما صرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.