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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إن إحدى دورياته العسكرية في طولكرم تعرضت لإطلاق نار.



وأفادت أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين من بينهم ضابط جراء إطلاق النار عليهم من سيارة يستقلها مسلحون قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وكشف موقع والا العبري عن سقوط "عدد من الاصابات بينهم إصابة خطيرة بعملية إطلاق النار قرب طولكرم". وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط الذي أصيب بجراح حرجة في عملية إطلاق النار، في منطقة شويكة بمدينة طولكرم هو أحد أفراد الكتيبة 90 يرقد في حالة موت سريري.



لكن، وفي وقت لاحق أوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن ما حدث في طولكرم هو اشتباه دورية للجيش الإسرائيلي في جنود أخرين على أنهم فلسطينيين فاشتبكوا معهم وحدثت إصابات نتيجة النيران الصديقة، قبل أن يتضح أنهم جنود من الجيش.