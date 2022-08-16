living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة تايوان.. عقوبات صينية ومناورات حاملة لرسائل سياسية

16
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يزال التوتر سيد الموقف في الملف التايواني حيث فرضت الصين عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم فكرة استقلال بلادهم، وإعلان بكين إجراء المزيد من التدريبات العسكرية قبالة الجزيرة.


وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الثلاثاء، أن بكين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال الجزيرة، من بينهم
مدير مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، وسفيرة تايوان لدى واشنطن، وولنجتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو، كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وجاءت الخطوة الصينية بعد يوم من إعلان جيشها إجراء مزيد من التدريبات بالقرب من تايوان يوم الاثنين مع قيام مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي بزيارة للجزيرة والتقائهم بالرئيسة تساي إينج.

وأفادت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني المسؤولة عن المنطقة المجاورة لتايوان، إنها نظمت دوريات مشتركة للاستعداد القتالي وتدريبات قتالية برا وبحرا حول تايوان.
وأضافت أن التدريبات "رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان ممارسة الحيل السياسية وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأشارت وزارة الدفاع الصينية في بيان منفصل إلى أن زيارة النواب الأميركيين تمثل انتهاكا لسيادة الصين ووحدة أراضيها و"تكشف بشكل كامل الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كمفسد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان"، حسبما أوردت "رويترز".

وأوضحت أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل التدريب والاستعداد للحرب، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وسيسحق بقوة أي شكل من أشكال نزعة استقلال تايوان الانفصالية والتدخل الأجنبي".
من جانبها قالت الرئيسة التايوانية تساي التي التقت بالنواب الأميركيين في مكتبها، إن التدريبات الصينية "أثرت تأثيرا كبيرا على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأوضحت: "نتعاون تعاونا وثيقا مع الحلفاء الدوليين لمراقبة الوضع العسكري عن كثب. ونبذل في الوقت نفسه قصارى جهدنا لإعلام العالم بأن تايوان مصممة على حماية الاستقرار والوضع الراهن في مضيق تايوان".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع التايوانية أكدت عبور 15 طائرة صينية خط الوسط بمضيق تايوان يوم الاثنين، مضيفة أنها تندد بالمناورات الصينية الجديدة وستواجهها "بهدوء".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout