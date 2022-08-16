إطلاق نار بين قوتين إسرائيليتين بالخطأ قرب طولكرم يربك الجيش الاسرائيلي

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الحدث.نت -

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الاثنين أن التحقيق الأولي يشير إلى أن ما حدث قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية ليس عملية إطلاق نار.

وقال أدرعي عبر حسابه في تويتر: "من التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار"، موضحاً أن "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".

فيما أفاد مراسل "العربية" أن إطلاق النار كان بين قوتين إسرائيليتين بالخطأ وهناك جندي مصاب.

جاء ذلك بعد أن كان أدرعي قد أعلن في وقت سابق الاثنين عن وقوع عملية إطلاق نار الاثنين بالقرب من طولكرم.

وقال في تغريدة إنه وردت تقارير عن عملية إطلاق نار في "منطقة التماس" بالقرب من طولكرم.