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الأمن التونسي يحبط 46 محاولة هجرة بحراً ويوقف 657 مهاجراً

16
AUGUST
2022
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أعلنت قوات الأمن التونسية، اليوم الاثنين، إحباط 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرا خلال نهاية الأسبوع وإنقاذ وتوقيف 657 شخصا شاركوا فيها بينهم عشرات التونسيين والمصريين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان إن وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت ليل الأحد الاثنين من “إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازا”، مبينا أن المهاجرين هم 102 يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و54 تونسيًا.

كما كشف الحرس الوطني عن إحباط 11 محاولة هجرة أخرى ليل السبت الأحد في وسط البلاد وجنوبها أنقذ وأوقف خلالها 219 مهاجرا يحمل 113 منهم جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

كما أحبط الحرس 23 محاولة هجرة بحرا ليل الجمعة السبت أوقف خلالها 225 مهاجرا نحو نصفهم من التونسيين والبقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، بأن وحدة عسكرية بحرية قامت الأحد بـ”إجلاء 42 مصريا صعدوا على ظهر جرار بحري مكلف بإسناد مصطبة بترولية قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد”، مشيرا إلى أن “المهاجرين المصريين أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الجمعة السبت”.

ووفق أرقام نشرتها وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” في 12 أغسطس، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 44 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 42549 مهاجرا.

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