شويغو يبحث مع غوتيريش الوضع حول محطة زابوروجيه الذرية في أوكرانيا

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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوضع في محطة زابوروجيه الذرية بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن شويغو وغوتيريش “تبادلا كذلك الآراء حول عمل بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالحادث في سجن ببلدة يلينوفكا” في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قتل عدد من الأسرى الأوكرانيين.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجانبين ناقشا كذلك مبادرة الأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.