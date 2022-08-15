فيضانات في أفغانستان.. مقتل 29 شخصا على الأقل

أدت فيضانات مفاجئة تسببت بها أمطار غزيرة، إلى مقتل 29 شخصًا على الأقلّ وتدمير عشرات المنازل في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم.

وتساقطت أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في ولايات باروان وكابيسا وننغرهار.

وكشف المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث محمد نسيب حقاني أن عشرين شخصًا على الأقل قضوا في باروان. وأعلن أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في ولاية كابيسا وأربعة في ننغرهار.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية باروان حكمت الله شميم أن مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضح محمد نسيب حقاني لوكالة فرانس برس أن “حقولًا وعشرات المنازل وطرقًا دُمّرت”.

وأُرسلت فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى المناطق المنكوبة.