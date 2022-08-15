"ضرب الرأس بآلة حادة"...العثور على الطفلة السورية جوى استنبولي مقتولة ومرمية في مكب للنفايات!

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أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية العثور على جثة الطفلة المفقودة جوى استنبولي، في مكب للنفايات قرب مقبرة تل النصر شمالي مدينة حمص.

وذكرت الصفحة أنه من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على الجثة تبين أنها تعود للطفلة جوى استانبولي التي فقدت منذ تاريخ 8/8/2022 وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وتبين أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها أصولا.

وجاء العثور على الجثة بعد أيام من البحث والتحري إثر إبلاغ عائلة الطفلة باختفائها في الثامن من الشهر الجاري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مع الحادث، وطالبوا الجهات المختصة بتكثيف البحث عن الطفلة، التي أثارت مأساتها حزنا عميقا تم التعبير عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت عائلة الطفلة سابقا أنها اختطفت من أمام منزلها، وناشدت العائلة المختطفين إرجاع الطفلة مقابل أي مبلغ مادي، ولم يتبين السبب وراء اختطافها.