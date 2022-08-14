إيطالي خطط لسرقة مصرف في روما... حفر حفرة فطُمر فيها!

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دُفن رجل ثماني ساعات، داخل نفق كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على أحد المصارف، إذ انهار السقف عليه، فبقي مدفوناً تحت الأنقاض إلى أن جرى إخراجه، وفق ما أفادت به الشرطة وكالة الصحافة الفرنسية.





وأوضح المكتب الإعلامي للشرطة أن "رجلين من نابولي أوقفا لمقاومتهما عنصراً في الشرطة، وآخران من روما بسبب الأضرار التي حصلت، أحدهما كان في الحفرة، وهو الآن في المستشفى".



وأضاف المكتب الإعلامي أن "التحقيق لا يزال جارياً"، ولم يستبعد "أن يكونوا لصوصاً"، مشيراً إلى أنها "إحدى الفرضيات".



وعمل عشرات من عناصر الإطفاء على إغاثة رجل بقي مدفوناً تحت مئات الكيلوغرامات من التراب ومواد البناء، بعد انهيار النفق، بحسب ما لاحظ تلفزيون وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة تشتبه في الرجل وشركائه الذين أوقفوا بالقرب من متجر فارغ كانوا يحفرون النفق تحته، ويستهدفون مصرفاً قريباً خططوا للتسلل إليه في نهاية الأسبوع بيوم عطلة، بمناسبة عيد انتقال العذراء في الـ15 من آب.



وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن "اللص علّق تسع ساعات في النفق"، فيما أوضحت "لا ستامبا" أن "الهدف كان دخول القبو"، وعنونت "لا ريبوبليكا" إنه "حفر نفقاً للسرقة لكنه بقي مدفوناً".



وقال ميشيلي أحد سكان المبنى المطل على الجزء المنهار من النفق لوكالة الصحافة الفرنسية، "لم ينتبه أحد حقاً لأن هذا المتجر كان معروضاً للتأجير، وكان الجميع يعتقد أنه يخضع لإعادة تأهيل، إضافة إلى عدم وجود ضوضاء".