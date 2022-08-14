كسنجر يحذر من حرب عالمية وشيكة مع الصين وروسيا!

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حذّر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر من دخول الولايات المتحدة في حرب عالمية مع روسيا والصين.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن كيسنجر، قوله إن "الولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب مع روسيا والصين".



وتابع كيسنجر في كتاب جديد صدر له بعنوان "القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية": "قد ندخل معهم في حرب بشأن قضايا نحن مسؤولون جزئيا عن ظهورها، دون أي يكون لدينا أية فكرة عن كيفية إنهائها، أو ما الذي ستؤدي إليه".

كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية في الفترة 1973- 1977، قال إن "كل ما يمكن فعله ليس تصعيد التوتر ومن ثم خلق خيارات، وإنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد".



وتحدث كيسنجر عن الحرب في أوكرانيا، قائلا إن أفضل دور يمكن لواشنطن لعبه في الحرب، هو "دور شبيه بفنلندا" التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي.



يشار إلى أن هنري كيسنجر يتم في أيار من العام المقبل عامه الـ100.