وفاة كاهن الكنيسة المصرية المحترقة!

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أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الأحد، وفاة القمص عبد المسيح بخيت، كاهن كنيسة أبو سيفين؛ جراء الحريق الذي نشب في الكنيسة اليوم الأحد.



واندلع صباح اليوم الأحد حريق في كنيسة أبو سيفين، مما أدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، حسب ما أكدت الكنيسة المصرية.



وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، نتيجة خلل كهربائي.

وتابعت: "تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات".



وفي أعقاب الحادث، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.



من جهته، يتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم.



وأكد مدبولي، في بيان، وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا.