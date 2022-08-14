مصرع 7 أشخاص جراء سيل ناتج عن فيضان نهر جنوب غربي الصين

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء سيل من المياه تدفق من نهر في منطقة ترفيهية شهيرة بعد هطول أمطار جبلية في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرته السلطات اليوم الأحد.

واحتشد العمال والمتطوعون لحث الناس على مغادرة المنطقة بعد تلقي تحذير وشيك من هطول أمطار غزيرة حوالي الساعة 2:40 مساء السبت، وفقا لمصلحة إدارة الطوارئ في مدينة بنغتشو.

وأفادت إذاعة الصين الوطنية بأن أحد الرجال في موقع الحادث قال إن العديد من الأشخاص جرفتهم المياه، وبينهم أطفال، عندما زاد تدفق المياه في الروافد السفلية للنهر فجأة في غضون 10 إلى 20 ثانية فقط.

وقالت حكومة مدينة تشنغدو اليوم الأحد إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وتم نقل ثلاثة آخرين إلى مستشفى مصابين بإصابات طفيفة.

يشار إلى أن بنغتشو هي منطقة سياحية تقع على بعد 70 كيلومترا إلى شمال تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.

وأظهر مقطع مصور مروحية تنقذ شخصا علق على نتوء صغير أعلى الماء مباشرة.

وفي أماكن أخرى بالصين، غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع في مدينة شينينغ الواقعة شمال غربي البلاد مساء السبت.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة، وربما حدوث سيول، في الشمال الشرقي من الأحد إلى بعد ظهر يوم غد الإثنين، مع توقع هطول الأمطار بكثافة من 10 إلى 18 سم (4 إلى 7 بوصات) في مناطق من مقاطعتي لياونينغ وجيلين.