living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصرع 7 أشخاص جراء سيل ناتج عن فيضان نهر جنوب غربي الصين

14
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء سيل من المياه تدفق من نهر في منطقة ترفيهية شهيرة بعد هطول أمطار جبلية في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرته السلطات اليوم الأحد.

واحتشد العمال والمتطوعون لحث الناس على مغادرة المنطقة بعد تلقي تحذير وشيك من هطول أمطار غزيرة حوالي الساعة 2:40 مساء السبت، وفقا لمصلحة إدارة الطوارئ في مدينة بنغتشو.

وأفادت إذاعة الصين الوطنية بأن أحد الرجال في موقع الحادث قال إن العديد من الأشخاص جرفتهم المياه، وبينهم أطفال، عندما زاد تدفق المياه في الروافد السفلية للنهر فجأة في غضون 10 إلى 20 ثانية فقط.

وقالت حكومة مدينة تشنغدو اليوم الأحد إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وتم نقل ثلاثة آخرين إلى مستشفى مصابين بإصابات طفيفة.

يشار إلى أن بنغتشو هي منطقة سياحية تقع على بعد 70 كيلومترا إلى شمال تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.

وأظهر مقطع مصور مروحية تنقذ شخصا علق على نتوء صغير أعلى الماء مباشرة.

وفي أماكن أخرى بالصين، غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع في مدينة شينينغ الواقعة شمال غربي البلاد مساء السبت.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة، وربما حدوث سيول، في الشمال الشرقي من الأحد إلى بعد ظهر يوم غد الإثنين، مع توقع هطول الأمطار بكثافة من 10 إلى 18 سم (4 إلى 7 بوصات) في مناطق من مقاطعتي لياونينغ وجيلين.

AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout