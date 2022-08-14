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وفد آخر من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان!

14
AUGUST
2022
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في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان اليوم الأحد، وذلك بعد 12 يوما على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة والتي أغضبت الصين.


وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه، في بيان نشر تزامنا مع هبوط طائرة الوفد في مطار العاصمة التايوانية: “السناتور إد ماركي والنائب جون غاراميندي والنائب آلان لوينثال والنائب دون بيير والنائبة أوموا أماتا كولمان ريدواغن سيزورون تايوان من 14 إلى 15 أغسطس 2022، في إطار زيارة أوسع إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

واضاف البيان أن الوفد، الذي يضم 4 ديمقراطيين وجمهورية عن ساموا الأمريكية، “سيلتقي كبار قادة تايوان لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وتغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك”.

وأشادت وزارة الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها “مؤشرا آخر على دفء العلاقات” بين تايبيه وواشنطن على خلفية “استمرار الصين في تصعيد التوترات في المنطقة”، مضيفة أن هذه الخطوة تظهر “صداقة لا تخشى تهديدات الصين وترهيبها، وتسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة القوي لتايوان”.


ووفق البيان، فإن الوفد سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ ون وسيحضر مأدبة يقيمها وزير الخارجية جوزيف وو.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرات حربية صينية تعبر نقطة الوسط لمضيق تايوان بشكل يومي حتى بعد انتهاء التدريبات العسكرية الأخيرة، وإن 10 على الأقل منها قامت بذلك اليوم الأحد.

وحسب الوزارة، فإن هذه المقاتلات الـ10 كانت بين 22 طائرة وست سفن حربية صينية تم اكتشافها في المنطقة المحيطة بتايوان بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم.

روسيا اليوم
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