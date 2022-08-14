بعد انقطاع 6 سنوات.. الكويت تعين أول سفير لها لدى إيران

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أعلنت الكويت، الأحد، تعيين سفيرا لها لدى إيران، وذلك بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء الكويت كبير مبعوثيها إلى طهران تضامنا مع السعودية التي قطعت العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها على الإنترنت إن السفير بدر عبد الله المنيخ سلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أمس السبت. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تعيين منيخ مبعوثا لإيران.

ولدى إيران سفير بالفعل في الكويت.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه السعودية على تحسين العلاقات مع إيران، خصمها في صراعات تدور بالمنطقة.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في يناير كانون الثاني 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في إيران بعد أن أعدمت السعودية رجل دين شيعيا بارزا.

واستدعت الكويت مبعوثها إلى إيران فيما خفضت دول خليجية عربية أخرى مستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية تضامنا مع الرياض. وحافظت الكويت على علاقات جيدة نسبيا مع طهران في ظل سياسة خارجية تعمل على توزان العلاقات مع جيرانها الأكبر.

وقال مسؤول إماراتي كبير الشهر الماضي إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى إيران في إطار سعيها لإعادة بناء الروابط مع طهران بعد سنوات من العداء.

وبدأت السعودية محادثات مباشرة مع إيران العام الماضي. وقال وزير خارجية المملكة إنه تم إحراز بعض التقدم في خمس جولات من المحادثات التي عُقدت بوساطة عراقية لكنه “ليس كافيا”.