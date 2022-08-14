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وفاة ملياردير سوق الأسهم الهندية الملقب بـ"وارن بافيت الهند"

14
AUGUST
2022
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توفي ملياردير سوق الأسهم الهندية راكيش جونجهونوالا الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب "وارن بافيت الهند" صباح الأحد، بعد أسبوع على إطلاقه أحدث شركة طيران في البلاد.

وقالت مصادر إن رجل الأعمال الملياردير وتاجر الأسهم والمستثمر راكيش جونجهونوالا توفي عن عمر يناهز 62 عاما صباح اليوم الأحد، بعد أن تم نقله إلى مستشفى براش كاندي في مومباي الساعة 6.45 صباحا. 

وكان جونجهونوالا يعاني من أمراض الكلى وخرج من المستشفى منذ 3 أسابيع تقريبا.

ولقبته العديد من وسائل الإعلام الهندية باسم "وارن بافيت في الهند" و "الثور الكبير في الأسواق الهندية"، يملك صافي ثروة بـ3.5 مليار دولار، مع حيازات كبيرة في أكثر من 30 سهما هنديا ممتازا.

واستثمر "جونجهونوالا" 35 مليون دولار في حصة تقدر بنحو 40% في خطوط طيران Akasa Air التي قامت بأول رحلة لها في سوق الطيران المزدحمة في الدولة الآسيوية الاسبوع الماضي.

وبالإضافة لكونه مستثمرا، ورئيسا لشركة Aptech Limited و Hungama Digital Media Entertainment Pvt. Ltd. كان أيضا من بين مديري العديد من الشركات الهندية.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة تعزية في الوفاة إن "جونجونوالا لا يقهر.. كان راكيش جونجهونوالا لا يقهر. مليء بالحياة، ذكي وبصير، يترك وراءه مساهمة لا تمحى في عالم المال".

روسيا اليوم
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