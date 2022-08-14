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الداخلية المصرية: هذا هو سبب الحريق في كنيسة أبو سيفين!

14
AUGUST
2022
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، سبب اندلاع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وفقا لما أوردته "سكاي نيوز".

وجاء في بيان للداخلية: "تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة".

وأضاف: "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وتابع: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".

وذكرت الداخلية المصرية أنه "تجري حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

واندلع صباح اليوم الأحد حريق في كنيسة أبو سيفين، مما أدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، حسب ما أكدت الكنيسة المصرية.

وفي أعقاب الحادث، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

من جهته، يتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم.

وأكد مدبولي، في بيان، وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا.

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