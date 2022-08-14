قتيل وعشرات الجرحى بحريق كنيسة في مصر

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

هذا وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.