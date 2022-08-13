living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أردوغان: الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

13
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأوروبيين غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة.

وأعلن الرئيس التركي، السبت خلال كلمة ألقاها في ولاية تشوروم وسط تركيا، على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية، أن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد.

وصرح أردوغان: "عززنا مكانة تركيا في الدبلوماسية عبر العلاقات التي أقمناها.. وبدل مشاهدة الأحداث من المدرجات، أصبحنا نتدخل في الأزمات ونطور الحلول، وقادرين على جمع حتى الأطراف المتحاربة على الأرضية نفسها".

وأوضح أن حكومته حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب التي قامت بتفعيلها في السنوات الماضية.

وشدد على أن بلاده أصبحت اليوم تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة بعد أن كانت تجريها في السابق عن طريق التأجير ووسائل أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن تركيا تبحث اليوم عن الطاقة عبر 6 سفن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وأن وضعها سيكون مختلفا تماما وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي.

وقال أردوغان إنه يؤمن بأن سفينة عبد الحميد خان التي انطلقت الثلاثاء للتنقيب في المتوسط، سترسل أنباء سارة إلى الشعب التركي على غرار اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وتخطط تركيا للبدء بضخ 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود في الربع الأول من عام 2023.

وأكد أن حكومته عازمة على الارتقاء بتركيا إلى مستوى أفضل في مجال الطاقة مثلما ارتقت بها في قطاع الصناعات الدفاعية.

وافتتح الرئيس التركي في تشوروم اليوم 78 مشروعا ومَعلما بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17.93 ليرة).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout