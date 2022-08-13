الأمير هاري يتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية

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تقدم الأمير هاري ، بدعوى قضائية ثانية ضد وزارة الداخلية ال بريطانية بشأن قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة عندما يزور بريطانيا، عند عودته من كاليفورنيا.
وكان دوق ساسكس قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بشأن قرارها في عام 2020 بإلغاء الحماية الممولة من دافعي الضرائب، والتي يقول إنها تجعل من غير الآمن بالنسبة له القدوم إلى بريطانيا مع زوجته "ميغان ماركل" وطفليه؛ "آرتشي" و"ليليبت".
وقد أخبر ممثلوه سابقاً كيف يريد إحضار أسرته من الولايات المتحدة، لكنهم "غير قادرين على العودة إلى منزله لأن الأمر خطير للغاية.
وقد أخبر ممثلوه سابقاً كيف يريد إحضار أسرته من الولايات المتحدة، لكنهم "غير قادرين على العودة إلى منزله لأن الأمر خطير للغاية.