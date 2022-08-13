الأمير هاري يتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية

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تقدم الأمير هاري ، بدعوى قضائية ثانية ضد وزارة الداخلية ال بريطانية بشأن قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة عندما يزور بريطانيا، عند عودته من كاليفورنيا.