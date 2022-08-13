روسيا تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، فيما أكد العديد من العواصم العالمية والمنظمات الدولية ظهور العديد من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل بخصوص تجاوز أزمة الغذاء العالمي، ولا سيما بعد أن بدأت سفن الشحن التي يجري تحميلها بالحبوب بالتحرك بعد أن ظلت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لفترة طويلة.

وشهد ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني مغادرة أول سفينة شحن محملة بالقمح منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في عملية لقيت استحساناً واسعاً، رغم أن أطرافاً أكدت أنه حتى الآن لم تُحمَّل سوى منتجات الذرة ودوار الشمس منذ استئناف صادرات الحبوب.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية مغادرة السفينة هذا الميناء، معلنة وصول سفينتين أخريين للتحميل. وذكرت الوزارة، في بيان، أن 14 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية، منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، عبر البحر الأسود محملة بأكثر من 430 ألف طن من الشحنات، بموجب اتفاقية تصدير للحبوب بوساطة دولية

وفي سياق متصل، كتب أوليكساندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنّ من المقرر أن تنقل السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة، وتحمل اسم "بريف كوماندر"، حوالى 23 ألف طن من الحبوب.

إلى ذلك، أفاد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات، بأن أول سفينة لبرنامج الأغذية العالمي "سيتم تحميلها قريباً لتغادر ميناء أوديسا باتجاه إثيوبيا"، معتبراً أن "تعاون جميع الأطراف الفاعلة أساسي من أجل تطبيق الاتفاق ومكافحة الجوع".

واستؤنفت صادرات الحبوب الأوكرانية عقب توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، بهدف مواجهة النقص الحاد في الغذاء، بوجه خاص في الدول الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تلوح المجاعة في الكثير من هذه المناطق