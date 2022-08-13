مبلغ خرافي من أجل قميص جوردن, فما هو الثمن؟

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من المنتظر أن يحصل قميص أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردن، الذي خاض به مباراته الأولى من نهائيات دوري المحترفين عام 1998 عندما حقق لقبه السادس والأخير مع شيكاغو بولز، على مبلغ خرافي مقابل بيعه في مزاد علني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الجمعة، أن القميص من المنتظر أن يصل ثمنه لمبلغ مالي بقيمة 5 ملايين دولار، حيث سيعرض القميص للمرة الأولى في مونتيري بكاليفورنيا قبل نقله إلى نيويورك، إذ سيتمكن المشجعون من مشاهدة المزاد عبر الإنترنت، في الفترة بين 6 و14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال برام واتشتر، رئيس قسم أزياء الشارع والمقتنيات الحديثة لدار "سوزبي"، في بيان صحفي: "قد يكون موسم 1997-1998 الأكثر شعبية بين مشجعي جوردن، حيث كانت فرصته الأخيرة للفوز بدوري المحترفين"

وتابع: "الموسم بحد ذاته هو أعظم ما حققه كرياضي، فهو شهادة له كبطل، كما أن القمصان التي ارتداها جوردن في النهائيات غير متوفرة، ويمكن القول إن نهائيات عام 1997-1998 هي الأكثر طلبا بينها جميعا".

ويعتبر قميص شيكاغو بولز الأحمر الذي يحمل الرقم 23 الخاص بجوردن، الثاني فقط الذي يباع بالمزاد العلني من بين جميع القمصان التي ارتداها اللاعب، والتي تحصّل بها على ألقابه الـ6 في الدوري الأميركي للمحترفين.