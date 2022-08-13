إسبانيا.. انهيار منصة في أحد المهرجانات يوقع قتيلًا و 17 جريحًا

A + A -

أفادت خدمات الطوارئ في مدينة بلنسية الإسبانية بأن شخصًا لقي حتفه و17 على الأقل أصيبوا، عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة بالقرب من المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت 13 آب.

الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت في مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية يقام على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الواقعة على الساحل الشرقي جنوبي بلنسية.

من بين المصابين، أُصيب ثلاثة بجروح خطيرة و14 بجروح طفيفة، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ على تويتر.

وقال منظمو المهرجان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه توقف مؤقتا “بسبب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح 13 أغسطس، بهدف ضمان سلامة الحضور والعاملين والفنانين”.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء موقع المهرجان “كإجراء احترازي لتيسير عمل أجهزة الطوارئ والأمن في مهرجان ميدوسا”.

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن منشآت أخرى للمهرجان تضرّرت أيضا بسبب الرياح العاتية.