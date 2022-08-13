"كليوباترا" بين أنجلينا جولى وليدي غاغا.. لمن ستكون الغلبة؟

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بدأ المخرج العالمي دينيس فيلنوف التحضير لفيلم عن الملكة المصرية كليوباترا، ليبدأ تصويره بعد الانتهاء من تصوير فيلم “دون 2”.

وهناك عدة ممثلات مرشحات للدور، على رأسهن أنجلينا جولى، وليدي غاغا.

وقال فيلنوف في تصريحات صحافية، إن الفيلم الجديد الذي سيحكي عن الملكة المصرية كليوباترا، في مراحل الإعداد الأولية، مؤكدا أنه يتمنى تقديم فيلم لا مثيل له، ومختلف.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها قصة حياة الملكة كليوباترا في فيلم سينمائي، فدائما كانت حياتها ملهمة للسينمائيين، وقدمت دور كليوباترا أكثر من ممثلة عالمية مثل كلوديت كولبير في فيلم “كليوباترا” في عام 1934 وأخرجه سيسيل ديميل.

كما لعبت فيفيان لي دور كليوباترا في فيلم عام 1945 “قيصر وكليوباترا” والذي تدور قصته حول لقاء كليوباترا بالشاب يوليوس قيصر أثناء حكمها لمصر، بالتزامن مع توقيت منتصف الحرب الأهلية الرومانية.

بدورها قدمت صوفيا لورين شخصية كليوباترا في فيلم “ذا تو نايتس ويذ كليوباترا”، الذي انتج عام 1954.

ولعبت إليزابيث تايلور دور كليوباترا في فيلم “كليوباترا” عام 1963.

أما “كاري وكليو” فهو فيلم بريطاني أنتج عام 1964 بطولة أماندا باري التي لعبت دور كليوباترا فيه.

وهناك أيضا مسلسل قصير بعنوان “مذكرات كليوباترا”، تم انتاجه في عام 1999 بطولة النجمة ليونور فاليرا قامت بدور كليوباترا، وتيموثي دالتون في دور مارك انطونيو القيصر الرومانى.

أما كاتي بيري فلم تلعب دور كليوباترا بعد، لكنها ارتدت ملابسها عام 2013 في الفيديو المصور لأغنية “دارك هورس”.