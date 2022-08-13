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موسكو تحذر واشنطن: لعدم تجاوز “نقطة اللاعودة”!

13
AUGUST
2022
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كشف مسؤول روسي كبير، الجمعة، أنّ “موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب”.

واشار مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشييف الى أنه “إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يستهدف روسيا، فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة”.

وذكر دارشييف أن “إقرار قانون يصنف روسيا “دولة راعية للإرهاب” سيتسبب في أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات بل وحتى قطعها”، لافتًا الى انه “لقد تم تحذير الجانب الأميركي”.

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