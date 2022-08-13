بالفيديو- دب صغير ثمل!

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تم إنقاذ صغير دب بدا منتشيا وظهرت عليه علامات الهلوسة، بعد تناوله نوع من مخدر من العسل في غابات تركيا.

ويُعتقد أن الدب أصبح “ثملا” بعد تناول كمية زائدة من “العسل المجنون”، وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.

ويسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة، قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.

إلى ذلك، أفادت السلطات المحلية بأن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.