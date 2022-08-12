الكشفُ عن ملابسات الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي

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كشفت "أسوشيتد برس" عن ملابسات الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي، صاحب رواية "آيات شيطانيّة" الّتي تلقّى تهديداتٍ بالقتلِ بسببها منذُ عقودٍ.

ووقع الاعتداء في معهد تشاوتاكوا بنيويورك، حيث كان الكاتب يعتزم إلقاء محاضرة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنَّ رجلاً مجهولاً، صعِد إلى المنصَّة، وهاجم رشدي، ووجَّه إليه ما بين 10 و15 ضربة (أو طعنة).

وتقولُ الشّرطة إنّ رشدي أُصيبَ بطعنةٍ في عنقه، مشيرةً إلى أنّه في المستشفى و"يتلقّى العلاج الضروري".

وأضافت الشرطة أن مقدم الفعاليّات، أُصيب أيضاً بجروحٍ طفيفة في الرّأس.

ولم تكشف السلطات عن هوية المهاجم، ولم تقدم أي معلومات بشأن دوافعه المحتملة.

يذكر أن الكاتب سلمان رشدي ولد في عائلة مسلمة في الهند عام 1947، وانتقل إلى بريطانيا في وقتٍ لاحق. وفي 1988، نشر روايته الشهيرة "آيات شيطانيّة" التي أثارت ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

ووُجِّهت إلى رشدي اتّهامات بالإساءة إلى النبي محمد والإسلام، وواجه الكاتب تهديداتٍ بالقتل.