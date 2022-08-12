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هل تؤثّر أزمة الطاقة على وحدة أوروبا؟

12
AUGUST
2022
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حذر الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، في مقابلة مع صحيفة Maaseudun Tulevaisuus من أن وحدة أوروبا قد تكون مهددة بسبب أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وأعرب نينيستو من قلقه، من بين أمور أخرى، بشأن تصعيد النزاع في أوكرانيا، حيث قد يؤدي إلى صعوبات خطيرة في قطاع الطاقة لكل من بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وسيتعين على السكان أن يعتادوا على حقيقة أن الاقتصاد لن يتحسن عاما وراء عام.

وتابع: “لقد اعتدنا في فنلندا منذ فترة طويلة على التعايش مع فكرة أن كل شيء سيكون أفضل في العام المقبل. ومن الصعب جدا مواجهة نقطة التحول هذه، حيث لن تكون الأمور كما كانت عليه من قبل، بل ستزداد التحديات فقط، وهو ما يمكن أن يؤثر على وحدة أوروبا”.

كذلك أعرب نينيستو عن رأيه بأن أحد أهم القضايا اليوم هو حصول الدول الأوروبية على الاكتفاء الذاتي، وهو ما ينطبق على قطاعي الأمن والغذاء.

وكان الغرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد كثف ضغوط العقوبات على روسيا، فتم تجميد أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، واعتمد الاتحاد الأوروبي بالفعل 7 حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض الحظر على الفحم والنفط. إلا أن كل ذلك قد تحول إلى مشكلات تواجه الغرب نفسه، ما أدى إلى زيادة حادة في التضخم، وارتفاع في أسعار الغذاء والوقود.

وقد أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للدول الغربية، لكن العقوبات الغربية ضد روسيا وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

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