في حادثة غريبة.. اصطدام شاحنة بمنظومة صواريخ تكتيكية روسية

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تعرضت ناقلة ضخمة تحمل صواريخ باليستية تكتيكية لحادث مروري في روسيا.

ظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر آثار حادث خطير شمل نظام صواريخ باليستية روسية قصيرة المدى وشاحنة تحمل زجاجات مياه.

وقع الحادث اليوم الجمعة بالقرب من مدينة ارمافير بالقرب من منعطف كورغانينسك فى منطقة كراسنودار.

كانت المركبة العسكرية المتورطة في الحادث هي عربة نقل وتحميل صواريخ إسكندر على هيكل شاحنة MZKT-79306. لم تعاني حاملة الصواريخ كثيرًا ، لكن طاقمها أصيب.

9K720 Iskander هو نظام صاروخي باليستي قصير المدى قادر على حمل أسلحة نووية يتم إنتاجه ونشره للجيش الروسي.

ووفقًا لمصادر روسية ، يبلغ مدى صواريخ إسكندر 9M723 شبه الباليستية 400-500 كيلومتر (250-310 ميلاً) ، في حين أن صاروخ كروز المطلق من الأرض (GLCM) من طراز 9M728 / R-500 – كثيرًا ما يشار إليه بالخطأ بـ Iskander-K – يمتلك مدى يقل عن 500 كم. النسخة التصديرية ، 9M720 لديها نطاق مخفض يبلغ 280 كم بينما تحمل حمولة 480 كجم.

موقع الدفاع العربي