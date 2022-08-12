living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في حادثة غريبة.. اصطدام شاحنة بمنظومة صواريخ تكتيكية روسية

12
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرضت ناقلة ضخمة تحمل صواريخ باليستية تكتيكية لحادث مروري في روسيا.
ظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر آثار حادث خطير شمل نظام صواريخ باليستية روسية قصيرة المدى وشاحنة تحمل زجاجات مياه.

وقع الحادث اليوم الجمعة بالقرب من مدينة ارمافير بالقرب من منعطف كورغانينسك فى منطقة كراسنودار.

كانت المركبة العسكرية المتورطة في الحادث هي عربة نقل وتحميل صواريخ إسكندر على هيكل شاحنة MZKT-79306. لم تعاني حاملة الصواريخ كثيرًا ، لكن طاقمها أصيب.

9K720 Iskander هو نظام صاروخي باليستي قصير المدى قادر على حمل أسلحة نووية يتم إنتاجه ونشره للجيش الروسي.

ووفقًا لمصادر روسية ، يبلغ مدى صواريخ إسكندر 9M723 شبه الباليستية 400-500 كيلومتر (250-310 ميلاً) ، في حين أن صاروخ كروز المطلق من الأرض (GLCM) من طراز 9M728 / R-500 – كثيرًا ما يشار إليه بالخطأ بـ Iskander-K – يمتلك مدى يقل عن 500 كم. النسخة التصديرية ، 9M720 لديها نطاق مخفض يبلغ 280 كم بينما تحمل حمولة 480 كجم.

موقع الدفاع العربي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout