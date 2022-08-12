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نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز.. عنصرية؟

12
AUGUST
2022
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أثار منشور شاركته النجمة بريتني سبيرز في حسابها عبر “إنستغرام” بلبلة واسعة شملت اتهامها بالعنصريّة، ما دفعها إلى حذفه لكن بعد فوات الأوان.

وفي التفاصيل، كتبت سبيرز رسالة طويلة مؤلفة من 4 صفحات، عبّرت فيها عن إحباطها وغضبها جرّاء ما يحصل مع أولادها. واتهمت في الرسالة زوجها السابق كيفين فيديرلين بتربية ولديهما في منزل يعجّ بالمريجوانا. وقالت: “أضمن لكم أن ذلك المنزل يحتوي على ماريجوانا أكثر مما يملكه لوداكريس و50 سنت وجاي زي وبف دادي مجموعين”.

وأثار هذا التعليق امتعاض البعض، الذي التفت إلى أنّ سبيرز لم تستخدم سوى أسماء فنانين من ذوي البشرة السمراء لتشير إلى مستخدمي الماريجوانا.

وعلّق أحدهم على المنشور قائلاً: “أكد كلّ من جاي زي و50 سنت علناً أنّهما لا يتعاطيان المخدرات. السبب الوحيد الذي دفعها إلى تسميتهما يعود إلى أنهما من ذوي البشرة السمراء. فيما قال آخر: “إذاً هي لا تعلم أنّ البيض يدخنون الماريجوانا أيضاً؟”.

ويذكر أنّ سبيرز وفيدرلاين يصفيان حساباتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة. وكان آخرها حديث فيدرلاين عن علاقة سبيرز المعقدة بولديها ريستون (16 سنة) وجيدن (15 سنة) اللذين قررا الابتعاد عنها تماماً في الفترة الأخيرة وعدم حضور حفل زفافها.

 

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