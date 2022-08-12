ألف دولار في أسهم "تسلا" قبل 10 سنوات.. كم أصبحت الآن؟

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خطفت أسهم شركة "تسلا" الأميركية العملاقة الأضواء خلال الأسبوع الماضي بعد أن تبين بأن الملياردير إيلون ماسك باع أسهماً فيها بنحو 7 مليارات دولار، وهو ما أدى إلى هبوط بنحو 9% في سعر السهم مقارنة بما كان عليه قبل أن يقوم ماسك بعملية البيع.

وبحسب الإفصاحات التي تم تسجيلها في "وول ستريت" الأسبوع الماضي فان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك باع 7.92 مليون سهم من شركة تصنيع السيارات الكهربائية بقيمة 6.88 مليار دولار خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 9 أغسطس الحالي.

وهبطت قيمة سهم "تسلا" الى نحو 850 دولاراً لكل سهم، حيث انخفض هذا السعر بما يزيد قليلاً عن 9% منذ إغلاق التداول في 4 أغسطس عندما كان سعر السهم 938 دولاراً.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت" إن أي مستثمر لو وضع ألف دولار في شركة تسلا قبل عام واحد، أي في 11 أغسطس 2021، فإن استثماره سيكون قد ارتفع بنحو 23%، أي أن الألف دولار التي استثمرها في الشركة سوف تكون قد أصبحت حوالي 1230 دولاراً اعتباراً من 10 أغسطس 2022.

أما المستثمر الذي وضع ألف دولار قبل خمس سنوات في "تسلا"، أي في 11 أغسطس 2017 فستكون قيمة استثماره حوالي 12 ألفاً و160 دولاراً حالياً.

وإذا كان ثمة مستثمر قد وضع 1000 دولار في 11 أغسطس 2012 وانتظر عشر سنوات، فسوف يكون لديه اليوم حوالي 145 ألفاً و341 دولاراً أميركياً.

وتأتي عملية بيع ماسك الأخيرة لأسهم في الشركة على الرغم من إعلانه في وقت سابق من هذا العام أنه "لم يكن هناك المزيد من مبيعات تسلا المخطط لها"، وذلك بعد أن باع ما قيمته 8.4 مليار دولار من أسهم شركته في أبريل الماضي.