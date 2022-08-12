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السلطات التونسية: إحباط خمس محاولات هجرة بحرا في تونس

12
AUGUST
2022
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إحباط خمس عمليات هجرة غير نظامية بحرا خلال يومين وإنقاذ وتوقيف 82 شخصا شاركوا فيها.

 

وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت يومي 11 و12 آب من "إحباط 04 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 76 مجتازا".

وأضافت أن وحدات الحرس الوطني بمنطقتي قابس وجبنيانة وسط شرق البلاد تمكنت من "إلقاء القبض على 06 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية". وأشار البيان إلى أنه "حجز لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية" لم تحدد قيمته.

على صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن غرق قارب هجرة الثلاثاء قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد.


ونقلت التقارير عن مصادر أمنية لم تسمها أنه تم تسجيل مصرع ثمانية مهاجرين تونسيين هم ثلاث نساء وأربعة أطفال ورجل واحد، كما جرى إنقاذ 20 مهاجرا آخرين كانوا على متن القارب.

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