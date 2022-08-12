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الشرطة الأميركية تقتل مسلحا حاول اقتحام مكتب "إف بي آي"

12
AUGUST
2022
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قال مسؤولون أميركيون، إن مسلحا حاول اقتحام مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، يوم الخميس، بعد مطاردة بسيارة ومواجهة طويلة في حقل ذرة.

ولم تحدد الشرطة بعد هوية القتيل ولم تعلق خلال مؤتمرين صحفيين على دوافعه، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "إن بي سي" الإخبارية أن الرجل هو ريكي شيفر الذي يبلغ 42عاما.

وقال مراسل إن بي سي، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ قانون على تويتر، إن المشتبه فيه كان في مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن، خلال هجوم من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير 2021.

وبدأت حادثة أوهايو في وقت مبكر من يوم الخميس، عندما فشل المشتبه فيه في دخول مرفق فحص الزائرين التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقال المكتب إنه فر بعد ذلك من المنطقة في سيارة بيضاء متجها شمالا على الطريق السريع 71.

وقال ناثان دينيس، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة بولاية أوهايو، في إفادة صحفية، إن مطاردة أعقبت ذلك وأطلق المشتبه فيه النار من سلاحه على أحد أفراد شرطة الولاية.

وأضاف أن السيارة توقفت في النهاية وحدث تبادل إطلاق نار بين المشتبه فيه وضباط الشرطة، وأشار إلى أنه لم يصب أي من رجال الشرطة.

وتعرض مكتب التحقيقات الاتحادي لتهديدات عبر الإنترنت منذ أن فتشت عناصره منزل ترامب في فلوريدا يوم الاثنين كجزء من تحقيق في وثائق أزيلت من البيت الأبيض عندما غادر منصبه في يناير 2021.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون لم تذكر هويتهما على دراية بالموضوع، إن المحققين يبحثون ما إذا كان المشتبه فيه على صلة بجماعات متطرفة.

 

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