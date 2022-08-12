قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية.

وذكر زيلينسكي اليوم الخميس، أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا. وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى البدء بإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حلفاء أوكرانيا من دول الشمال: “يجب على الدولة التي تمنع التمويل لأوكرانيا حل هذه المشكلة على وجه السرعة. نحتاج إلى تمويل لأوكرانيا بكميات كافية وبدون أي عوائق بيروقراطية”.