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نيبينزيا ينتقد الأمم المتحدة لإعدادها الوثائق دون التشاور مع الدول المعنية

12
AUGUST
2022
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انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مساعي مجلس الأمن الدولي لإعداد الوثائق دون التشاور مع الدول المعنية.

وقال نيبينزيا يوم الخميس، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول قضية الإشراف غير الرسمي لدول معينة على ملفات محددة في المجلس، إن “الوضع الخاص بالإشراف غير الرسمي لم يتغير بشكل ملحوظ للأسف ولا تزال معظم القرارات حبرا على ورق، والملفات الخاصة بالدول في أيدي 3 أعضاء في المجلس”.

وتابع: “ولا تزال غامضة إجراءات انتقاء أو تعيين الدول المشرفة وفي نهاية المطاف لا يمكن وصف هذه العملية بأنها ديمقراطية وتتصاعد الانتقادات لطريقة عمل أصحاب مسودات القرارات”.

وأضاف أن “التوجه السلبي الذي يلاحظ في السنوات الأخيرة هو إعداد الوثائق دون التشاور الضروري مع الدول التي تطرح قضاياها على جدول أعمال المجلس، مع أن الحديث يدور عن قرارات مصيرية تخص تلك الدول وسكانها بالذات”.

وأشار إلى أن “آراء اللاعبين الإقليميين الذين يعرفون أحسن الأوضاع الحقيقية على الأرض، والدول التي ترسل قوات حفظ السلام وممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة تترك دون اهتمام في الكثير من الحالات. وبالنتيجة يتبنى المجلس قرارات غير مدروسة لا تعكس الواقع المعاصر ولا تراعي آراء الدول ذات الشأن”.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى “تسييس القضايا الإنسانية، والفجوة بين تفويضات بعثات السلام التي تبناها المجلس وبين القدرات الحقيقية لتطبيقها، ما يثير استياء الدول التي تستضيفها”.

وقال: “نحن على ثقة بأن إعادة النظر في قضية الإشراف غير الرسمي على الملفات وإصلاح هذه الآلية وبحث معمق لأساليب العمل قد أصبحت مطلوبة منذ فترة طويلة”، مضيفا أن توسيع دائرة الدول التي تتولى تلك المهام ستؤثر إيجابيا على طريقة إعداد وتنسيق الوثائق”.

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