أعلن المتظاهرون الذين أسقطوا الحكومة السابقة في سريلانكا تفكيك موقع الاحتجاجات الرئيسي بالقرب من مقر الرئاسة في كولومبو بعد اعتقالات استهدفت قادة الحركة.

وبدوره يستعد الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا لمغادرة سنغافورة بسبب انتهاء تأشيرته، متوجها إلى تايلاند.

كما سحبت المجموعة التي قادها طلاب وأحزاب يسارية، أربعة طعون قدمتها ضد قرار من الشرطة بمغادرة المنطقة بحجة أن الخيام تسبب إزعاجا للفنادق القريبة المطلة على البحر، على ما أوضح متحدث باسم الحركة.

وأوقفت الشرطة عشرات الأشخاص المتهمين بإلحاق الضرر بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت عدة أشهر وبلغت ذروتها في 9 يوليو باقتحام قصر راجاباكسا.

شوهد المتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يستمتعون بوقتهم في المسبح ويقفزون على أسرة مزخرفة داخل القصر الرئاسي.

في المقابل سلم محتجون إلى السلطات نحو 17,5 مليون روبية (46 ألف دولار) من الأوراق النقدية التي اكتشفوها في إحدى غرف القصر الرئاسي.

اضطر راجابكسا لمغادرة قصره على عجل وفر إلى جزر المالديف المجاورة قبل أن يلجأ في 14 يوليو إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته.