أعلن تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية (ستراتكوم)، أن استخدام السلاح النووي في النزاع في أوكرانيا “مرفوض تماما”.

وقال ريتشارد خلال منتدى دفاعي نظمه البنتاغون يوم الخميس، إن “استخدام السلاح النووي في هذا النزاع على أي نطاق سيكون مرفوضا تماما، وليس بالنسبة إلينا فقط، بل وبالنسبة للعالم كله، لأنه من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى عواقب وخيمة”.