كشمير.. مقتل 6 في اقتحام متمردين لمعسكر للجيش الهندي

A + A -

أعلن مسؤولون مقتل 4 جنود هنود ومسلحين مشتبه بهما، الخميس، بعد اقتحام المتمردين معسكرا للجيش في كشمير.

هاجم مسلحان بأسلحة نارية وقنابل المعسكر في منطقة دارهال النائية جنوبي منطقة راجوري صباح الخميس، وفق ما قاله موكيش سينغ، المسؤول البارز بالشرطة.

وأضاف مسؤولون أن تعزيزات من جنود وشرطة مكافحة التمرد حاصرت المعسكر بينما كان القتال دائرا بالداخل، وقتل ثلاثة جنود ومهاجمين اثنين.

رد الجنود على الهجوم فاندلع تبادل لإطلاق نار استمر لثلاث ساعات على الأقل.

وأصيب ثلاثة جنود أيضا، توفي احدهم متأثرا بجراحه بعدها، وفقا للبيان العسكري الهندي.

والأربعاء، قالت الشرطة إن قوات الحكومة قتلت ثلاثة متمردين في منطقة بادغام في عملية لمكافحة التمرد.

وتطالب الهند وباكستان باقليم كشمير كاملا.

ويقاتل متمردون في الشطر الهندي من كشمير الحكم الهندي منذ 1989. ويدعم معظم سكان كشمير وأغلبيتهم من المسلمين هدف الاستقلال أو الاندماج مع باكستان.

لكن الهند تصر على أن عسكرة كشمير إرهاب مدعوم من باكستان. وتنفي باكستان التهمة.

وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين وقوات الحكومة في الصراع.