قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية

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نفت السفارة القطرية في تونس، اليوم الخميس، صحة ما تداولته ‏تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.‏

وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".

وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.

وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.

وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.