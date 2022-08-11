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بعد أنباء عن محاولة الحرس الثوري قتله.. هكذا علّق بولتون!

11
AUGUST
2022
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الخميس، أنه ليس الأميركي الوحيد الذي تهدد إيران بقتله، مشيرا إلى أن استهداف طهران للمسؤولين الأميركيين يأتي انتقاما لمقتل القائد في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأضاف بولتون أنه" لا ينبغي التقليل من حجم التهديدات الإيرانية"، وقال: "لست الأميركي الوحيد الذي تهدده إيران".

وأكد أن "محاولات إيران استهداف المسؤولين الأميركيين هدفه الانتقام لمقتل قاسم سليماني".

وكانت وزارة العدل الأميركية كشفت، الأربعاء، تهما بحق عضو في الحرس الثوري الإيراني بمحاولة دفع مبالغ مالية لمقيم في الولايات المتحدة بهدف قتل بولتون، الذي عمل مستشارا خلال عهد رئاسة دونالد ترامب.

وذكر بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن وثائق قضائية أظهرت أنه بدءا من تشرين الأول عام 2021، حاول شهرام بورصافي، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي (45 عاما) استغلال "مرافق التجارة الدولية"، لاغتيال بولتون، "على الأرجح" ردا على مقتل قاسم سليماني.

وكان سليماني، مهندس استراتيجية إيران في الشرق الأوسط، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قُتل في 3 كانون الثاني 2020 بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي الحالي، جايك سوليفان، ندد في بيان عبر موقع البيت الأبيض بمحاولة اغتيال بولتون، مضيفا "قلنا هذا سابقا ونقوله مجددا: إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تتوانى عن حماية الأميركيين والدفاع عنهم من العنف والإرهاب".

وأكد أنه "في حال مهاجمة إيران أيا من مواطنينا، الذين يشملون من يواصلون خدمة الولايات المتحدة حاليا أو سابقا، فإن إيران ستواجه عواقب وخيمة، سنواصل توظيف موارد الحكومة الأميركية بأقصى حدودها لحماية الأميركيين".

يجدر بالذكر أن طهران رفضت، الخميس، اتهامات المحكمة الأميركية بوجود مؤامرة لقتل بولتون، ووصفتها بأنها "سخيفة".

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