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فضيحة ميندي الجنسية.. محاكمته بـ 8 تهم اغتصاب؟

11
AUGUST
2022
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بدأت جلسات محاكمة الفرنسي بنجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي بـ8 تهم اغتصاب، يزعم أنها حدثت ما بين 2018 و2021، وهو أكد أمام المحكمة أنه غير مذنب.
ووفق صحيفة "أتلتي" البريطانية، من المحتمل أن يتم استدعاء 5 لاعبين من مانشستر سيتي للشهادة أمام المحكمة، وهم الجزائري رياض محرز وجون ستونز وجاك غريليتش وكايل والكر ورحيم سترلينغ المنتقل لتشيلسي، وبإمكان شهادتهم أن تخفف الحكم الذي يواجهه في حال إدانته.
ووفقا للصحيفة، ستستمر محاكمة ميندي 15 أسبوعا، وتم اختيار هيئة محلفين مكونة من 8 رجال و6 نساء
بدورها كشفت صحيفة "ديلي ميل"، ان هيئة التحكيم تلقت أسئلة حول أي علاقة ممكنة بين ميندي وبين اللاعبين الذين كانوا زملاء له في مانشستر سيتي.
ويواجه ميندي عقوبة تتراوح ما بين السجن 5 سنوات أو 20 سنة وقد تصل للسجن المؤبد كحد أقصى للعقوبة.
ودفع الظهير الأيسر الفرنسي بأنه غير مذنب في التهم التسعة بالاغتصاب التي واجهها وأكد في أيار/ مايو الماضي بأنه غير مذنب في كل القضايا المرفوعة ضده.
وأطلق سراح بنجامين ميندي بكفالة في كانون الثاني/ يناير الماضي بعدما قضى 134 يوما في الحجز منذ اعتقاله في 26 آب/ أغسطس 2021.

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