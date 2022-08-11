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الأمم المتحدة تتوقع خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل

11
AUGUST
2022
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توقع مسؤول بارز في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خروج أول شحنة قمح من أوكرانيا الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تاريخي توسطت فيه تركيا.
وكانت أول 12 شحنة غادرت الموانئ الثلاثة على البحر الأسود بموجب الاتفاق محملة بـ370 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية، بحسب فريدريك كيني منسق الأمم المتحدة المؤقت في المركز المشترك في إسطنبول المشرف على الاتفاق.
لكن كيني قال للصحفيين إن هذا ينبغي أن يتغير بمجرد أن ترسو السفن في أوكرانيا، مضيفا: “في الواقع انتقلنا إلى شحنات القمح”، بحسب “فرانس برس”.
وقال: “أعطينا الضوء الأخضر لأول سفينة متجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحصل ذلك الأسبوع المقبل”.

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