أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصدد تنظيم زيارة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأسرع وقت ممكن.

وقال دوجاريك في تصريح إن “الأمم الأمم المتحدة تهتم بوصول وفد وكالة الطاقة الذرية سريعا إلى محطة زابوروجيه النووية”، مشيرا إلى أن الوكالة تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الصدد.

وأضاف: “كما قلت في مناسبات عديدة، نحن ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل الوسائل الممكنة”.

وتابع: “كل يوم تزداد أهمية زيارة الخبراء الفنيين لمحطات الطاقة النووية”.