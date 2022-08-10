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وزير الدفاع البريطاني: القاعدة الجوية الروسية في القرم "هدف مشروع" لأوكرانيا

10
AUGUST
2022
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن قاعدة ساكي التابعة للقوات الجوية الروسية في القرم "هدف مشروع" للجيش الأوكراني.
وقالت صحيفة "ستاندارد"، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت نفسه، أكد بن والاس أن "لندن لم تعرف تفاصيل الحادث الذي وقع في نوفوفيدوريفكا، يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب".
وقال إن "الانفجار لم يكن بسبب أعقاب السجائر بالتأكيد"
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الثلاثاء أن "ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم".
وكتب مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف في قناته على "تليغرام": "حتى الآن ، يمكنني فقط تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا. أطلب من الجميع انتظار البيانات الرسمية وعدم إعطاء فرصة للاستنتاجات"
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 9 أغسطس/آب، في حوالي الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار".
وأضاف البيان: "يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق".
وأكد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، وفاة شخص واحد، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة

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