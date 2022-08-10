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مايك تايسون يتهم شركة بسرقة قصة حياته وتحويلها لمسلسل

10
AUGUST
2022
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إتهم بطل الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون المسلسل المرتقب على منصة هولو والذي يتناول سيرته الذاتية، بـ "سرقة قصة حياتي"، وقارن المنصة بـ "تاجر العبيد".

ويتناول المسلسل الدرامي الجديد بعنوان "مايك"، والذي سيعرض للمرة الأولى في 25 الشهر الحالي على منصة هولو، حياة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل بدءاً من طفولته ومروراً بانجازاته على الحلبات وانتهاءً بإدانته بالاغتصاب عام 1992.

وانتقد تايسون عبر صفحته على إنستغرام المسلسل المرتقب قائلاً "لقد سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي".


وستركز إحدى حلقات المسلسل، المؤلف من ثمانية أجزاء، على وجهة نظر ملكة الجمال السابقة ديزيريه واشنطن التي كانت اتهمت في سن الـ 18 عاماً تايسون باغتصابها في عام 1991. وقد أدين نجم الملاكمة السابق في العام التالي وأمضى ثلاث سنوات في السجن.

ويروي المسلسل أيضاً الإساءة التي تعرض لها النجم في طفولته، وفقدان والدته بسبب مرض السرطان عندما كان في سن المراهقة، بالإضافة إلى مشاكل إدمان المخدرات وصحته العقلية.

وفي المقابل، ادّعى مبتكر وكاتب سيناريو "مايك" ستيفن رودجرز أنه لم يكن "قادراً على المناقشة" مع تايسون بسبب العمل على مشروع آخر يملك "الحقوق" لنشر قصة حياته.

وقال مدافعاً عن المسلسل الذي تم إنتاجه من دون موافقة بطل الوزن الثقيل السابق: "لا أحب الاعتماد على مصدر واحد"

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