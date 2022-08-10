تغيير موعد انطلاق كأس العالم؟

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نقلت وكالة “الأسوشيتد برس” عن مصدر مطلع قوله، إن “هناك اقتراحاً يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لانطلاق كأس العالم 2022 قبل يوم من الموعد المقرر”.

ووفق المصدر الذي لم تكشف عن “الأسوشيتد برس”، فإن “الفيفا يدرس خطة للسماح للدولة المضيفة باللعب مع الإكوادور في 20 تشرين الثاني”.

وبحسب المصدر، فإن القرار قد يتخذ في غضون أيام من لجنة تضم رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات الست لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن “الاقتراح حظي بتأييد منظمي البطولة وقادة اتحاد أميركا الجنوبية، خلال محادثات شارك فيها أيضاً اتحادي كرة القدم في قطر والإكوادور”.

وكان مقرراً أن تنطلق مباريات كأس العالم في 21 تشرين الثاني، إذ تواجه هولندا السنغال في الساعة 1 ظهراً، بالتوقيت المحلي للدوحة.

وستلعب قطر والإكوادور أيضاً في المجموعة الأولى بعد 6 ساعات من مباراة هولندا والسنغال.