"لانجيا".. فيروس قاتل جديد في الصين ينتقل عن طريق الحيوانات

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أصيب أكثر من 30 شخصا في الصين بفيروس تم تحديده حديثا من نفس عائلة فيروسي "نيباه" و"هندرا" القاتلين، على الرغم من عدم وجود دليل على أن العامل الممرض يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء أنه تم اكتشاف الفيروس المسمى "لانجيا" بفضل نظام الكشف المبكر للأشخاص المصابين بالحمى ممن خالطوا حيوانات حديثا في شرق الصين.

ومن بين أعراض الإصابة بهذا الفيروس التي ظهرت على المصابين، ومعظمهم من المزارعين؛ التعب والسعال وفقدان الشهية والآلام، مع العديد من تشوهات خلايا الدم وعلامات تلف الكبد والكلى.

ولم تسجل بعد أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس الجديد.