البيتكوين تقفز ألف دولار خلال دقائق!!

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قفزت عملة البيتكوين بما يقرب من 1000 دولار في دقائق، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض طفيف في مقياس مؤشر أسعار المستهلك، وفقاً لما أوضح موقع “cryptopotato”.

أصدرت حكومة الولايات المتحدة للتو أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، مما يشير إلى أن التضخم قد بدأ أخيرًا في الانخفاض بعد عدة أشهر متتالية مع أرقام قياسية.

كما هو الحال مع الأمثلة السابقة، تفاعل سعر البيتكوين على الفور تقريبًا مع ارتفاع نحو 24000 دولار.

منذ بداية العام، أثرت أرقام التضخم من الولايات المتحدة على سعر BTC نظرًا لأن العملة المشفرة تعتبر أصلًا أكثر خطورة على نطاق واسع.

لعدة أشهر متتالية، كان على الولايات المتحدة أن تعلن عن نسب تضخم قياسية، حيث كان آخرها في يوليو عند 9.1٪ – وهو أعلى معدل في أكثر من 40 عامًا.

ومع ذلك، وبسبب انخفاض أسعار النفط ، كانت التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ فترة.

وقد حددت الولايات المتحدة بالفعل رقم تضخم أقل بنسبة 8.5٪ للشهر السابق، والذي كان أقل بنسبة 0.2٪ مما توقعته معظم التوقعات.

كما هو الحال مع الأمثلة السابقة، استجابت BTC على الفور وارتفعت بما يقرب من 1000 دولار إلى أقل بقليل من 24000 دولار، ومع ذلك، يظهر التاريخ أن العملة المشفرة قد تميل إلى مزيد من التقلبات في الساعات التالية.

يمكن أن تكون زيادة الأسعار مرتبطة بالنهج العام للمستثمرين تجاه فئة الأصول حيث أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين تعطي اقتراحًا واسعًا لما يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القيام به في الاجتماع القادم في سبتمبر.