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الممثل العالمي أشتون كوتشر يكشف عن مرضه بعد معاناة طويلة

10
AUGUST
2022
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تحدّث الممثل العالمي أشتون كوتشر عن المرض الذي عانى منه منذ ثلاثة أعوام، وهو مرض مناعي ذاتي خطِر أثّر في سمعه وبصره وقدرته على المشي لأكثر من عام.
وشرح حالته الصحية في برنامج Running Wild with Bear Grylls: The Challenge قائلاً: "منذ حوالي السنتين، عانيت من نوع غريب ونادر من التهاب الأوعية الدموية أفقدني نظري وسمعي، وأخل بتوازني".

وصرّح كوتشر بأنه استغرقه عاماً كاملاً للتعافي واستعادة قوّته وحواسه كلها.
وتابع: "أنت لا تقدّر حواسك حقاً إلى أن تفقدها، إلى أن تقول لا أعرف إذا كنت سأتمكن من الرؤية مرة أخرى أو السماع مرة أخرى، لا أعرف إذا كنت سأتمكن من المشي مرة أخرى"، وأضاف: "أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة".

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